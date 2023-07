Përplasjet e Haradinajt me amerikanët, Gjini: Ramushi është taktiçar i madh Ardian Gjini, nënkryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se kryetari i kësaj partie, Ramush Haradianj është taktiçar i madh. Këtë Gjini e tha duke iu referuar taksës së Haradinaj që ia vendosi Serbisë, dhe kjo e konfrontoi me bashkësinë ndërkombëtare. Por, Gjini tha se ka dallim me atë që Albin Kurti e…