Përplasje te Tottenham, Lloris dhe Son ‘qerojnë’ hesapet brenda fushës

Spurs janë duke udhëhequr me rezultat 1:0, me autogolin e Keane.

Por ajo çka habiti të gjithë është se përfundimi i pjesës së parë nuk solli episod të mirë për skuadrën e Jose Mourinhos.

Portieri Hugo Lloris dhe lojtari Heung Min-Son u përplasën, teksa rrethanat mbeten ende të paqarta.

U desh ndërhyrja e bashkëlojtarëve për ta ndaluar një përplasje, që mund të eskalonte në dhunë. /Lajmi.net/

What the fuck is going on here? Lloris and Son having a fight 😲😭 pic.twitter.com/i3vtJF21D9

— FutbolBible (@FutbolBible) July 6, 2020