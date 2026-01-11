Përplasje që përfundoi në rrëzim, grindje e ashpër mes Albës dhe Bia-s në dhomën e gjumit

Alba dhe Bia patën një grindje mbrëmë në dhomën e gjumit. Fillimisht ishte Alba ajo që i tha se nuk dëshironte më të flinte me të, ndërsa pak më vonë i kërkoi t’i lironte shtratin. “E ke krevatin poshtë”, i thoshte ajo Bia-s. Alba po ashtu i ngrinte jorganin me qëllim që ta detyronte Bia-n…

ShowBiz

11/01/2026 09:15

Alba dhe Bia patën një grindje mbrëmë në dhomën e gjumit. Fillimisht ishte Alba ajo që i tha se nuk dëshironte më të flinte me të, ndërsa pak më vonë i kërkoi t’i lironte shtratin.

“E ke krevatin poshtë”, i thoshte ajo Bia-s.

Alba po ashtu i ngrinte jorganin me qëllim që ta detyronte Bia-n t’ia lironte vendin dhe që ajo të merrte shtratin. Megjithatë, Bia nuk pranonte në asnjë mënyrë, deri në momentin kur, teksa Alba po i tërhiqte jorganin, Bia u rrëzua në tokë.

“Më lërë rehat”, i thoshte ajo Albës.

Në momentin e rrëzimit, Alba theksoi se Bia e kishte bërë këtë me qëllim dhe se nuk ishte një rrëzim i vërtetë.

“U rrëzove me qëllim”, i thoshte ajo Bias.

Rreth siutatës për çështjen e krevatit u përfshinë edhe banorë të tjerë, përfshirë edhe Limin.

Në një moment, Londrimi iu afrua Bias duke i kërkuar që të tregonte pak më shumë mirëkuptim dhe ta lironte vendin.

