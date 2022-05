Përplasje në Komision për punësimet familjare, Shala-Mujës: Ke qenë në PDK, shyqyr që je larguar

Deputeti i VV-së, Armend Muja, tha se në të kaluarën janë bërë punësime familjare, por sipas tij kjo nuk po ndodhë më me ardhjen e qeverisjes Kurti.

Për punësime familjare, Muja sulmoi PDK-në çka bëri që të reagojë kryetari i këtij komisioni nga radhët e PDK-së, Ferat Shala.Shala tha se në një kohë në PDK ka qenë edhe vetë Armend Muja.

“Leje PDK-në, ke qenë dikur e tash e ke lëshuar, mirë ja ke bërë. Le PDK-në, shyqyr që ke dalë. Dashtë Zoti të mbajnë edhe këta tjerët (VV) që të kanë marrë. Këtu je në Komisionin për Ekonomi dhe po më flet për PDK-në”, tha Shala.Por, Muja mohoi se ka qenë ndonjëherë në PDK-në.“Uh zot mos e ban. Kurrë nuk kam qenë në PDK”, u shpreh ai.

“PDK-ja e ka paditur ZRrE-në dhe është e drejtë e saj si subjekt. Por, duhet me qenë ma serioz në komision, kur t’i kërkojmë materialet duhet me i sjellë”, tha Muja.“Pa marrë parasysh edhe vet me përzgjedh kur e vërejt që puna nuk është e mirë nuk kem obligim kontraktual me ta. Më parë ka qenë më lehtë se janë caktuar njerëz që i keni njohur por tash jo. Nuk është se ndaj këtyre personave po kërkoj që 3 muaj ditë me rregullu gjithçka. Borxhi që po vjetrohet nuk po paguhet”, tha Muja.

Për punësimet familjare të Vetëvendosjes foli deputetja e LDK-së, Valentina Bunjaku-Rexhepi. Tha se mund të sjellë edhe dëshmi për këtë fakt.“Unë e marr obligim dhe përgjegjësi me ua dhënë emrat dhe mbiemrat e bordit të familjarëve të militantëve tuaj. Ju keni punësuar militantët tuaj”, tha ajo.E për këtë reagoi deputetja e VV-së, Jeta Statovci, e cila i kundërshtoi pretendimet e Bunjaku-Rexhepit për punësimet e militantëve të VV-së.