Përplasje mes Lladrovcit dhe Sylës, ky i fundit e lëshon studion: “A je i pitë?”, “Unë edhe i pitë di me bë pyetje”
Gazetari Valon Syla e ka lëshuar studion në “Pressing” të T7, kjo pas debatit të ashpër me kryetarin e Drenasit, Ramiz Lladrovci. Lladrovci i tha Valon Sylës “nëse është i dehur”. Syla ia kthehu se “kjo është akuzë islamiste”. Më pas Syla vazhdoi duke i thënë se “vazhdo monologun”. Lladrovci ia kthehu se ka ardhur…
Lajme
Gazetari Valon Syla e ka lëshuar studion në “Pressing” të T7, kjo pas debatit të ashpër me kryetarin e Drenasit, Ramiz Lladrovci.
Lladrovci i tha Valon Sylës “nëse është i dehur”.
Syla ia kthehu se “kjo është akuzë islamiste”.
Më pas Syla vazhdoi duke i thënë se “vazhdo monologun”.
Lladrovci ia kthehu se ka ardhur që të flas edhe me qytetarët.
Më pas Syla e lshoi studion e Pressigut.