Përplasje mes Lladrovcit dhe Sylës, ky i fundit e lëshon studion: “A je i pitë?”, “Unë edhe i pitë di me bë pyetje”

15/10/2025 21:22

Gazetari Valon Syla e ka lëshuar studion në “Pressing” të T7, kjo pas debatit të ashpër me kryetarin e Drenasit, Ramiz Lladrovci.

Lladrovci i tha Valon Sylës “nëse është i dehur”.

Syla ia kthehu se “kjo është akuzë islamiste”.

Më pas Syla vazhdoi duke i thënë se “vazhdo monologun”.

Lladrovci ia kthehu se ka ardhur që të flas edhe me qytetarët.

Më pas Syla e lshoi studion e Pressigut.

