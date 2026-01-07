Përplasje e fortë mes dy automjeteve në Rufc të Lipjanit
Një përplasje e rëndë mes dy automjeteve është regjistruar orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Rufc të komunës së Lipjanit. Si pasojë e aksidentit, njëra nga veturat ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një gropë pranë aksit kryesor që lidh zonën me Torinën, transmeton lajmi.net. Menjëherë pas ngjarjes, në vendin…
Lajme
Një përplasje e rëndë mes dy automjeteve është regjistruar orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Rufc të komunës së Lipjanit.
Si pasojë e aksidentit, njëra nga veturat ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një gropë pranë aksit kryesor që lidh zonën me Torinën, transmeton lajmi.net.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e aksidentit kanë ndërhyrë njësitet përkatëse policore, të cilat kanë nisur procedurat hetimore për zbardhjen e rrethanave.
Sipas informacioneve që ka marrë indeksonline nga dëshmitarë në vendngjarje, drejtuesit e të dy automjeteve kanë pësuar lëndime trupore, ndërsa ende nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me gjendjen e tyre shëndetësore.
Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit./lajmi.net/