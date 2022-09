Përplasja Shqipëri-Rusi, për çështjen e Kosovës

Çështja e Kosovës ka përplasur të martën ambasadorin e Rusisë dhe atë të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.

Ishte ambasadori rus Vasily Nebenzya, i cili në mbledhjen e Këshillit i Sigurimit të OKB-së tërhoqi një paralele mes luftës pushtuese të Rusisë në Ukrainë dhe luftës së fundit në Kosovë, për çka akuzoi Perëndimin për standarde të dyfishta.

Madje, ai shkoi aq larg sa që hodhi akuza edhe për mungesë të referendumit në Kosovë. Sipas tij, atë kohë kjo ishte e mjaftueshme që Perëndimi të njihte pavarësinë e Kosovës dhe konfirmoi se e drejta ndërkombëtare nuk e pengonte atë të shpallte pavarësinë e saj, derisa shtoi se ndryshe po i qasen rastit të Ukrainës.

Ai ka përmendur edhe marrëveshjen e Serbisë dhe Rusisë të nënshkruar së fundmi, gjë që ka nxitur reagimin e Perëndimit, pasi si e tillë erdhi në kohën kur vendet demokratike kanë dënuar dhe kanë vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse. Ai tha se nuk është e drejtë që t’i bëhet presion Serbisë që t’i vendos sanksione Rusisë, kur kjo e fundit ka marrëdhënie historike me këtë vend.

“Duke u refuzuar banorëve të Donbas-it në territoret e çliruara të Ukrainës, të drejtën për vetëvendosje, delegacionet perëndimore po demonstrojnë standardet e tyre të dyfishta skandaloze. Kritikët më të zëshëm të referendumit në Donbas, Zaporozhye dhe obeliskët e Hurstonit ishin, dikur në ballë të mbështetjes së pavarësisë së Kosovës, pastaj deklaruan se territori kishte të drejtë të largohej nga shteti serb nëse ekzistonte një kërcënim real që të drejtat e shqiptarëve të Kosovës do të cenoheshin rëndë nga e ashtuquajtura vazhdimësi korrigjuese, dhe se kjo nuk ishte vetëm deklaratë, por qëndrimi zyrtar ligjor i paraqitur nga shtetet perëndimore në Gjykatën Ndërkombëtare të OKB-së në vitin 2008. Në atë kohë, shqiptarët e Kosovës, megjithatë, nuk kërcënoheshin fare nga asgjë, sepse Jugosllavia nuk ishte më në hartë, NATO bombardoi Serbinë, kishte trupa të huaja si paqeruajtëse në të. Dua të nënvizoj ndryshe nga situata në Krime, LPR dhe DPR… dhe populli i Zaporozhyes, në Kosovë absolutisht nuk ka pasur referendum, nuk ka vota të lira të popujve atje, ka qenë vetëm një shpallje e pavarësisë, e miratuar nga autoritetet e përkohshme vetëqeverisëse që tejkaluan kompetencat e tyre. Në atë kohë kjo ishte e mjaftueshme që Perëndimi të njihte pavarësinë e Kosovës dhe konfirmoi se e drejta ndërkombëtare nuk e pengonte atë të shpallte pavarësinë e saj”, tha ai.

Por i menjëhershëm ishte reagimi i ambasadorit të Shqipërisë në OKB, Ferit Hoxha, i cili tha se kjo deklaratë e delegacionit rus për Kosovën është e pasaktë dhe e gabuar.

Ai ka thënë se Kosova dhe Serbia takohen dhe dialogojnë, dhe se nuk luftojnë.

“Delegacioni rus bëri përsëri një paralele me Republikën e Kosovës, një vend i pavarur që është njohur nga gjysma e Kombeve të Bashkuara duke përfshirë gjysmën e këtij këshilli, pra kjo është e gabuar, e pasaktë dhe për të ardhur keq…. Asgjë nuk mund të jetë më artificiale dhe e detyruar sesa krahasimi i përpjekjeve ndërkombëtare për t’i dhënë fund konfliktit, për të mbrojtur civilët dhe për të vendosur një proces paqeje, për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme siç ishte rasti i Kosovës, me agresionin e pastër dhe të paprovokuar dhe referendumin që po mbahet tani në Ukrainë. Askush nuk është, nuk mund të mashtrohet nga kjo, askush nuk tenton të krahasojë të pakrahasueshmen, asnjë rrugë e shkurtër nga konteksti historik dhe politik nuk do ta ndihmojë Rusinë të largojë vëmendjen nga lufta e saj në Ukrainë, ose të ngritë urën e saj të e drejta ndërkombëtare, e cila e ka bërë atë një paralele ndërkombëtare. Kosova dhe Serbia janë të detyruara të dialogojnë për të zgjidhur problemet e tyre, ata takohen, nuk luftojnë”, ka thënë ai.

Ndërsa presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky i tha të martën Këshillit të Sigurimit të OKB-së se Rusia duhet të izolohet ndërkombëtarisht për referendumet false të organizuara në territorin e vendit të