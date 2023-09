Përplasja Rama-Rusi, ambasadori Hoxha: Vështirë se Kosova do të jetë e barabartë në OKB para mbylljes së dialogut

Ambasadori Hoxha thotë se Shqipëria qysh më parë ka formuluar qëndrimin e saj për çështjen e Kosovës.

“Ne duam sa më pak Kosovë në Këshillin e Sigurimit dhe sa më shumë Kosovë në OKB. Kosova nuk është më çështje e sigurisë me të cilën duhet të merret Këshilli i Sigurimit”, tha në një lidhje të drejtpërdrejt për emisionin “Now me Erla Mëhillin” në Euronews Albania.

Hoxha thotë se janë munduar gjithmonë të dëshmojnë se Kosova është rast krejtësisht ndryshe nga Donbasi.

Ai theksoi se Kosova do ta gjejë veten si subjekt i barabartë ndërkombëtar vetëm kur të ketë një marrëveshje me Serbinë.

“Ne duhet të punojmë në mënyrë të padiskutueshme që rrethi i shteteve që e njohin Kosovën të zgjerohet. Edhe sikur të kishim 30 njohje të reja nesër, thelbi i situatës nuk ndryshon”.

“Unë mendoj se Kosova do ta gjejë veten si subjekt i barabartë ndërkombëtar vetëm kur të ketë një marrëveshje me Serbinë, vetëm kur ngërçi i krijuar dhe i thelluar dhe për shkak të aktivitetit të Serbisë, është fakti që në tërësi i gjithë spektri i vendeve që mund të ishin më të ndjeshme për njohjen e Kosovës, bazohen në idenë se ka një proces negocimi dhe të presin përfundimin e tij. Pa një marrëveshje me Serbinë Kosova nuk do të jetë në gjendje as të artikulojë veten e saj si të barabartë me të gjithë të tjerët, as në Ballkanin Perëndimor as ndërkombëtarisht”, tha ai.