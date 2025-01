Përplasja në oborrin mbretëror/ Gjykata e Tiranës dënon me 1 vit burg Princ Lekën, jep pafajësi për Elia Zaharinë Gjykata e Tiranës ka dënuar me 8 muaj burg Princ Lekën lidhur me përplasjen e ndodhur në rezidencën mbretërore ndodhi në 5 Mars të vitit 2024. Vendimi për Princ Lekës u konvertua në 16 muaj shërbim prove. Ndërkaq Elia Zaharia është shpallur e pafajshëm për akuzën dhunë ne familje, kurse babi i saj u dënua…