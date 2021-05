Përplasen sërish ashpër Faton Peci e Ardian Kastrati, kësaj radhe në debat televiziv

Teksa kanë komentuar përplasjen që ndodhi sot në Kuvendin e Kosovës, Peci thotë se nuk e ka ofenduar askënd.

Ndërsa deputeti i PDK-së, Ardian Kastrati thotë se nuk e njeh atë, madje thotë se nuk merret me të.

“Kush është ky, Faton kushi, kushi? Ky është simbol i koncpetit të Vjosa Osmani që tërë jetën ka bërë vetëm linçime, e ky flet për linçime. Në vend se me qenë nëpër ara me i ndihmu bujqit në kohë pandemie, ky vjen në parlament. Ky zotnia nuk është serioz, është dembel. Nuk merrna me të, ky nuk e din qa është bullizmi e racizmi”, tha Kastrati.