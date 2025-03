Përplasen ashpër, Gjesti – Eglit: Prej këtij momenti mos të pafsha këtë fytyrë

Banori nga Kosova, Gjesti, po vazhdon të bëjë lojëra të ndryshme në shtëpinë e famshme.

Ai së fundmi organizoi një ‘prank’ me Kellyn duke e sulmuar konkurrenten Egli Tako.

Pas planeve që realizoi, këngëtari shkoi për ta ngacmuar Eglin, duke bërë debate të ashpra me të.

“Prej këtij momenti mos ta pafsha këtë fytyrë”, iu drejtua ai.

Egli ndërkohë u shfaq e shqetësuar sepse ia ka bërë me dije Gjestit se nuk do ta sulmojë me kthimin në BBVA.

Tani kanë ngelur vetëm edhe pak ditë deri të finalja e madhe, e cila do të zhvillohet më 19 prill.