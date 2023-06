“Përpjekjet e përkrahësve të Kurtit për të denigruar Flutura Kusarin janë patetike”

Ai ka shtuar se, Kusari, njihet në Këshillin e Europës dhe në BE si një nga ekspertët më të ndershëm, me të saktë dhe me të informuar për kushtet e gazetarëve dhe lirinë e shtypit na Ballkan.

Postimi i plotë:

Kosovë: Përpjekjet për të denigruar kolegen time të shkëlqyer, Flutura Kusari, nga përkrahësit e Albin Kurtit dhe qeverisë së tij, janë patetike dhe zbulojnë natyrën e vërtetë të këtyre mashtruesve.

Flutura njihet nga autoritetet më të larta politike në Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian si një nga ekspertët më të ndershëm, më të saktë dhe të informuar për kushtet e gazetarëve dhe lirinë e shtypit në Ballkan.

Ata që përpiqen ta njollosin nuk i përshtaten asaj. Ata po bëjnë budallallëqe dhe po nxjerrin në pah mediokritetin e tyre.

Mbështetje të plotë për ju, Flutura, kolegia ime, shoqja dhe motra ime.