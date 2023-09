“Përpjekje për të shtrembëruar historinë”, Gërvalla akuzon Vuçiqin e fton ShBA-në e BE-në që ta dënojnë atë

Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, përmes një komunikate i ka reaguar presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Vuçiq ka mbajtur një fjalim kontavers në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuar.

Në fjalimin e tij tendencioz, Vuçiq është përpjekur që krahasojë pavarësinë e Kosovës me agresionin rus në Ukrainë.

Për këtë tendencë, Gërvalla thotë se “Vuçiq po përpiqet që ta shtrembërojë historinë”.

Ajo ka kërkuar që fjalimin e Vuçiqit ta dënojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.

Komunikata e MPJ-së:

Si Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Republikës së Kosovës, dënoj fuqishëm dhe refuzoj tërësisht si të pavërteta dhe tentativën për të shtrembëruar historinë deklaratat e bëra nga Presidenti i Serbisë gjatë prezantimit të tij sot para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ndër të tjera, ai e barazon agresionin rus në Ukrainë me pavarësinë e Kosovës, duke pretenduar paturpësisht se në vitin 2008 Serbia përjetoi atë që po kalon sot Ukraina

Si për opinionin publik vendas ashtu edhe për atë ndërkombëtar, është thelbësore të përsëriten këto fakte të pamohueshme historike:

– Pavarësia e Republikës së Kosovës, e shpallur më 17 shkurt 2008, paraqet përmbushjen e vullnetit të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Ajo pasoi përpjekjet e organizuara të shtetit të Serbisë për eliminimin e popullatës shqiptare në Kosovë, për të cilën disa nga zyrtarët më të lartë shtetërorë, ushtarakë dhe policorë të Serbisë të atyre viteve u gjykuan dhe u dënuan nga Gjykata Penale Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për ish. Jugosllavia në Hagë.

– Deklarata e Pavarësisë së Kosovës nuk cenon të drejtën ndërkombëtare, as rezolutat dhe dokumentet përkatëse të OKB-së, përfshirë Kartën e OKB-së. Këtë e ka pohuar dhe përcaktuar organi më i lartë juridik i OKB-së, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, në opinionin e saj këshillues të lëshuar më 22 korrik 2010, me kërkesë të Serbisë.

Me këto gënjeshtra dhe përpjekje për të deformuar historinë, Presidenti i Serbisë ka keqpërdorur rëndë platformën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nëse ka ndonjë ngjashmëri mes agresionit rus në Ukrainë dhe rastit të Kosovës, kjo është vetëm në faktin se Rusia sot synon Ukrainën dhe ukrainasit ashtu siç bëri Serbia me Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës në vitin 1999.

Kjo është edhe arsyeja pse Republika e Kosovës qëndron fuqishëm dhe pa mëdyshje pranë Ukrainës në luftën e saj të drejtë kundër agresorit kriminal rus. Është e qartë se Serbia vazhdon të mbështesë Rusinë dhe Putinin, siç e ka konfirmuar hapur edhe presidenti i Serbisë në të njëjtin fjalim në OKB.

Në të njëjtën kohë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MFAD) thekson se në prezantimin e tij në OKB, Presidenti i Serbisë ka shkelur edhe një herë zotimet që i kishte bërë Bashkimit Evropian me rastin e pranimit të Marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit ndërmjet Kosova dhe Serbia më 27 shkurt 2027 dhe Aneksi i saj Zbatues i 18 Marsit 2023, neni 2 i të cilit përcakton qartë se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të bazohen në parimet e Kartës së OKB-së, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me barazinë sovrane. të shteteve, respektin reciprok për pavarësinë dhe integritetin territorial.

Në përputhje me atë Marrëveshje, të cilën BE-ja dhe SHBA-ja konfirmojnë se presidenti i Serbisë e ka pranuar dhe do ta zbatojë në tërësi, ai është dashur të bëjë thirrje për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në OKB ose së paku të mos flasë. në tërësi për Republikën e Kosovës.

Në vend të kësaj, para audiencës ndërkombëtare në OKB, ai zgjodhi të shpërndajë gënjeshtra dhe insinuata që njollosin jo vetëm Kosovën, por edhe partnerët ndërkombëtarë perëndimorë, BE-në dhe SHBA-në.

Lidhur me dialogun e Brukselit, për të cilin Presidenti i Serbisë pretendoi se ishte i bllokuar dhe akuzoi Republikën e Kosovës, më lejoni t’i përsëris edhe një herë këto fakte:

Republika e Kosovës ka pranuar Marrëveshjen e Brukselit dhe Planin e Zbatimit të Marrëveshjes së Brukselit.

Ajo ka kërkuar që të nënshkruhet si një dokument ndërkombëtar ligjërisht i detyrueshëm.

Ajo insiston në zbatimin e plotë dhe urgjent të Marrëveshjes në tërësinë e saj.

Bllokada e dialogut është shkaktuar nga Serbia dhe presidenti i saj, i cili ka refuzuar të nënshkruajë Marrëveshjen, duke u thënë ndërmjetësuesve ndërkombëtarë se e pranon atë, ndërsa opinionit serb se nuk e pranon Marrëveshjen e plotë.

Ndoshta deklarata të tilla nga një person që ishte bashkëpunëtor i ngushtë i kriminelëve të luftës Slobodan Millosheviç dhe Vojisllav Sheshel mund të habisin dikë në Perëndim që vazhdon të besojë se presidenti aktual i Serbisë është një partner i mundshëm demokratik për BE-në dhe NATO-n. Megjithatë, kjo nuk është befasi për Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj, të cilët e dinë mirë ish-ministrin e propagandës së Millosheviqit, tani sundimtar i Serbisë dhe aleat i Putinit në Ballkan. Ata janë gjithashtu të njohur me politikat që ai përfaqëson, të cilat fatkeqësisht vazhdojnë të mbajnë peng të gjithë Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe vetë popullin serb.

I bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht BE-së dhe SHBA-së, të dënojnë një gjuhë të tillë të përdorur nga Presidenti i Serbisë në OKB dhe t’i kujtojnë atij detyrimet që ka marrë në Bruksel dhe Ohër.