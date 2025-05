Përpjekja e 16-të që Haxhiun ta zgjedhin si kryekuvendare- as sot Kurti s’e thotë asnjë fjalë

Kryeministri në detyrë, njëherësh deputeti i betuar i Kuvendit të Kosovës Albin Kurti tashmë ka arritur tek Kuvendi i Kosovës.

Kurti është parë duke hyrë brenda objektit të kuvendit, si në shumë raste të tjera pa thënë asnjë fjalë.

I pari i Lëvizjes Vetëvendosje vendosi që është sot të mos deklarohet fare para mediave anipse është hera e 16-të që partia e tij tenton ta vendosë Albulena Haxhiun në krye të kuvendit me votim të hapur e të fshehtë- por nuk arrin në asnjërën mënyrë.

Kurti nuk u deklarua as në lidhje me takimin që pritet të mbajnë sot me presidenten e vendit, Vjosa Osmani./Lajmi.net/