Përpjekja e 13-të me 113 deputetë të pranishëm- s’arrihet asgjë, dështon edhe sot seanca Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur sot sërish për të tentuar konstiuimin e kuvendit Në seancën e sotme të Kuvendit- përpjekja e 13-të me radhë për të konstituar kuvendin të pranishëm ishin 113 deputetë, shkruan lajmi.net Me këtë rast kryesuesi i seancës, Avni Dehari njoftoi se të pranishëm ishin 113 deputetë dhe se do…