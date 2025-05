Përparim Rama: Unë do të jem sërish kandidat për Prishtinën – Glauku është për filozofi Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, konfirmoi se do të kandidojë sërish për të parin e Prishtinës. A do të jeni sërish kandidat për komunën e Prishtinës, e pyeti Ramën autori i Pressing-ut, Leonard Kërquki? “Po patjetër që unë”, tha Rama. E keni definuar me Lumir Abdixhikun, e pyeti Kërquki? “Po është e definuar. Unë do…