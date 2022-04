Përparim Rama thotë se qeni që i sulmoi mjekët tek QKUK është kapur

I pari i Prishtinës, ka shprehur keqardhje për rastet ku qentë kanë sulmuar qytetarët, duke përmendur rastin e fundit ku disa mjekë janë sulmuar nga një qen, për të cilin qen, Rama, tha se është zënë dhe është në mbajtje, shkruan lajmi.net.

“Më vjen shumë keq që kanë ndodh këto gjana, që kanë ndodhë këto aksidentet edhe kjo e kohës së fundit më mjekët në QKUK, por aty vetëm se është nxanë qeni dhe kanë pa që faktikisht ai nuk ka qenë I trajtuar, do të thotë ka ardh nga dikah. Dhe është tash ai në mbajtje, dhe normal në bazë të proceseve ligjore edhe do të trajtohet si e tillë. Pra jemi duke I bat ë gjitha proceset për më e zgjidhë problemin e qenve endacak”, ka thënë Rama në një konferencë për media.

Ai po ashtu ka kujtuar se tashmë komuna e Prishtinës ka shpallë gjendje të jashtëzakonshme rreth këtij problemi, duke shtuar se ky problem duhet të trajtohet në të gjithë Kosovës, por edhe më gjerë.

“Jemi në koordinim të plotë me ministrinë për më bë zgjidhje, ne me kemi shpallë gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytet në relacion me problemin me qen. Edhe javën e ardhshme do ta thërrasim edhe një konferencë tjetër të nivelit lokal po ashtu edhe të nivelit qendror sepse siç kam cekë edhe më herët problem i qenve endacak duhet të shqyrtohet në tërë rajonin, do më thënë në tërë Kosovën edhe me gjere faktikisht”, ka përfunduar Rama. /Lajmi.net/