Përparim Rama takohet me shefin e EULEX-it, diskutojnë për sfidat e Prishtinës Shefi i EULEX-it, Giovanni Pietro Barbano, ka takuar sot kryetarin e Prishtinës, Përparim Ramën. Barbano e Rama folën për sfidat kryesore me të cilat përballet kryeqytetin, me fokus në mandatin e EULEX-it. “Takim shumë i këndshëm me kryetarin e komunës, Përparim Rama, duke diskutuar për sfidat kryesore me të cilat përballet Prishtina e gjallë, me…