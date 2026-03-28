Përparim Rama reagon ashpër ndaj ekspozitës për masakrat: Kërkon përgjegjësi nga Kuvendi i Kosovës

Lajme

28/03/2026 11:12

Kreu i Komunës së Prishtinës, Perparim Rama, ka thënë se kërkojnë përgjegjësi politike e institucionale nga Kuvendi i Kosovës pasi këta të fundit kanë miratuar dhe financuar ekspozitën për masakrat të realizuar nga organizatat Admovere dhe Integra.

Rama në një reagim në profilin e tij ka thënë se një ekspozitë e tillë me përmbajtje skandaloze fyen dinjitetin e qytetarëve dhe kujtesën kolektive të qytetarëve të Kosovës, raporton lajmi.net

“Jo në Prishtinë. Kërkojmë përgjegjësi politike dhe institucionale nga Kuvendi i Kosovës për miratimin dhe financimin e një përmbajtjeje të tillë skandaloze që përdhos dinjitetin e qytetarëve dhe fyen kujtesën kolektive të popullit tonë”, ka shkruar Rama./Lajmi.net/

