Përparim Rama për Taslixhen: Për herë të parë kjo lagje është bërë me linjë të transportit urban
Lajme
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se lagja Taslixhe është bërë me linjë të transportit urban.
Përmes një video të postuar në Facebook, ku ai shihet i shoqëruar nga qytetarë të shumtë të kësaj lagjeje, Rama tha se ka edhe shumë projekte të tjera që i ka premtuar dhe i ka realizuar.
“Janë rregulluar rrugë e parqe, është zgjeruar rrjeti i kanalizimit, janë bërë intervenime në trotuare dhe është rregulluar ndriçimi”, ka shkruar Rama.
Ai ka thënë se përpos shumë punëve tjera që janë bërë në Taslixhe, ka ende shumë punë të tjera në këtë lagje që do të kryhen në mandatin tjetër.
“Sepse bashkë e çojmë Taslixhen dhe Prishtinën përtej! Faleminderit Taslixhe”, ka shkruar Rama.