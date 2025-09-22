Përparim Rama për sheshin “Xhorxh Bush”: Aq dinë aq thonë, nuk zhbllokohet trafiku me hapjen e sheshit
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka folur për sheshin “Xhorxh Bush”. I pari i kryeqytetit theksoi se hapja e sheshit, nuk e zhbllokon trafikun. Rama tha se kritikët “aq dinë aq thonë”. “Sheshi Xhorxh Bush nuk e zhbllokon trafikun. Aq dinë aq folin. Trafiku ka qenë më i rënduar para 4 vitesh, nuk zgjidhet trafiku…
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka folur për sheshin “Xhorxh Bush”.
I pari i kryeqytetit theksoi se hapja e sheshit, nuk e zhbllokon trafikun. Rama tha se kritikët “aq dinë aq thonë”.
“Sheshi Xhorxh Bush nuk e zhbllokon trafikun. Aq dinë aq folin. Trafiku ka qenë më i rënduar para 4 vitesh, nuk zgjidhet trafiku me hapje apo mbyllje të sheshit. Trafiku zgjidhet me unazën e jashtme të kryeqytetit”, tha Rama në Pressing në T7.