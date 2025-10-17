Perparim Rama në protestën e Tiranës bashkë me djalin e Hashim Thaçit
Sot në Tiranë po mbahet protestë në kërkim të drejtësisë për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Drejt kryeqytetit shqiptarë kanë udhëtuar shumë qytetarë nga Kosova.
Atje ndodhet edhe kreu i Komunës së Prishtinës, Perparim Rama, i cili edhe ka mundësuar disa autobusë falas për Tiranë, për pjesëmarrësit e protestës.
Në pamjet direkte nga Tirana, Perparim Rama është parë afër me djalin e ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi.
Rama ka marrë pjesë edhe në protestën e organizuar kohë më parë në Prishtinë.