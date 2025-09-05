Përparim Rama do të dorëzojë kërkesë në Gjykatën Kushtetuese sot
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, do të dorëzojë sot një kërkesë zyrtare në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Veprimi është planifikuar të ndodhë në orën 10:00, pranë objektit të Gjykatës në Prishtinë. Pas dorëzimit të kërkesës, kryetari Rama dhe nënkryetari i komunës, Shkëmb Manaj, do të mbajnë një konferencë për media, ku pritet të…
