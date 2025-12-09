Përparim Rama betohet si Kryetar i Prishtinës: Na priftë e mbara së bashku
Përparim Rama është betuar sot si Kryetari i Prishtinës. Rama që nga sot mori edhe mandatin e ri në krye të kryeqytetit, transmeton lajmi.net. Rama është betuar se do të punojë ndershëm si Kryetar. “Na priftë e mbara së bashku. Bazuar në nenin 57-të të Ligjit për Qeverisje lokale me rastin e zgjedhjes kryetar i…
“Na priftë e mbara së bashku. Bazuar në nenin 57-të të Ligjit për Qeverisje lokale me rastin e zgjedhjes kryetar i Komunës, bëj betimin para anëtarëve të komunës. Unë Përparim Rama betohem se do t’i kryeje detyrat dhe do t’i ushtrojë kompetencat si kryetar i Prishtinës me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin në mënyrë që të sigurojë kushte për një jetë të qetë për të gjithë”, u betua Rama.
Rama theksoi vendosmërinë për të përfunduar projektet kapitale, për të vazhduar investimet në arsim, shëndetësi dhe zhvillim rural, si dhe për të përkrahur idetë inovative të rinisë.
“Prishtina FOLI! Ky besim është përgjegjësi dhe motiv. Ne do të punojmë me përkushtim të palëkundur për qytetin tonë,” u shpreh ai.
Duke iu referuar katër viteve të fundit, Kryetari theksoi se bllokadat politike kanë dëmtuar qytetarët, por u bëri thirrje të gjithë asambleistëve për bashkëpunim:
“Secili jemi të votuar me i shërby qytetarëve, jo partive. Uroj që në këtë mandat të mos krijojmë bllokada artificiale, por të punojmë për të ardhmen tonë.”
Ai ritheksoi rëndësinë e punës dhe llogaridhënies së drejtorëve dhe të gjithë administratës:
“Qytetarët nuk na kanë zgjedhur për t’i ushqyer egot tona, por për të punuar për ta. Unë do të jem këtu 24/7 – pa ngjyra politike, pa inate e pa barriera.”
Duke paraqitur vizionin “Prishtina përtej”, Rama njoftoi se një ndër projektet kyçe të mandatit do të jetë organizimi i Lojërave Olimpike “Prishtina 2030”:
“Kjo është mundësi historike për qytetin dhe për Kosovën. Duhet bashkim dhe vizion i përbashkët për brezat e rinj dhe për imazhin ndërkombëtar të Prishtinës.”
“Ky është momenti ynë. Bashkë mund ta ndërtojmë Prishtinën e së nesërmes. Tani është koha për punë të mëdha,” përfundoi Kryetari Rama./Lajmi.net/