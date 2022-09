Përparim Kryeziu në rolin e “Kryeministrit” për grevat: Mungon arsyeshmëria e kërkesës për 100 euro shtesë Vendi po përballet me protesta të njëpasnjëshme. Derisa mësimi nuk është duke filluar, si shkak i grevave të mësimdhënëse me kërkesën prej 100 euro shtesë në pagat e tyre, greva janë paralajmëruar edhe nga Sindikatat e e Sektorit Privat. Duke mos e lënë me kaq, reagime kanë paralajmëruar edhe nga Sindikata e Policisë së Kosovës,…