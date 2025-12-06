“Përpara e kisha flamurin serb, ma lejon ligji dhe kushtetuta” – Asamblisti serb i reagon burrit të Presidentes
Asamblisti serb në Komunën e Mitrovicës së Veriut, Marko Jakshiq, i ka reaguar burrit të presidentes Osmani, Prindon Sadriut, pasi ky i fundit e ka quajtur si shovnisit Jakshiqin pasi ky i fundit kishte vendosur një flamur gjatë seancës inauguruese.
Sadriu ka pretenduar se Jakshiq kishte vendosur flamurin e Rusisë, megjithatë vetë asamblisti ka thënë se ka qenë flamuri i Serbisë.