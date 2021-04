Përmes një selfie, Selena Gomez paralajmëron projekte të reja muzikore

Ajo postoi në Instagram një imazh me të cilin bëri një paralajmërim.

Këngëtarja dhe aktorja ndau një pamje në platformën e mediave sociale së bashku me mbishkrimin: ‘Kthehu në punë’, transmeton lajmi.net.

Flokët e saj ishin stiluar me një ndarje qendrore dhe një pamje të ngatërruar kishte vendosur edhe një makijazh të shkëlqyeshme që shfaqi fytyrën e saj ndërsa mori një pozë duke afruar gishtat afër fytyrës.

Ish-ylli i Disney Channel kishte zbuluar dukjen e saj të re të premten me një imazh në Instagram.

Ngjyruesit e saj Nikki Lee dhe Riawna Capri nga salloni Nine Zero One në West Hollywood thanë për DailyMail.com se ishin dashur tetë orë për të përfunduar transformimin e Selena.

Më 13 Prill, bukuroshja njoftoi se do të merrte pjesë në një koncert të organizuar nga organizata anti-varfëri Global Citizen për të ndihmuar punonjësit mjekësorë në kombet e varfra të marrin akses në vaksinat e koronavirusit.

Ajo shkroi në Instagram: ‘Jam shumë e ngazëllyer të njoftoj se unë jam duke organizuar #VaxLive: Koncerti për të ribashkuar botën! Unë do të bashkohem me @glblctzn për të bërë thirrje për shpërndarje të drejtë të vaksinave COVID-19 për të gjithë. ‘

Jennifer Lopez, Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin dhe fituese e Çmimit të Akademisë 2021 H.E.R., do të performojnë në koncertin që transmetohet më 8 maj në ABC, CBS dhe FOX si dhe në stacionet e radios iHeartMedia dhe YouTube.

Dhe këtë javë ajo kishte postuar në Twitter një lutje për udhëheqësit botërorë që të bashkohen për të siguruar qasje të barabartë në vaksinat e koronavirusit.

“Ju lutemi bashkohuni me mua dhe dërgoni një mesazh tek @EmmanuelMacron të Francës dhe udhëheqësit e tjerë të # G7 duke u kërkuar atyre të zotohen dollarë ose doza për të ndihmuar të gjithë në botë për të luftuar pandeminë COVID-19,” shkroi në Twitter.

Presidenti francez Macron u përgjigj, duke postuar: ‘E dashur @ SelenaGomez, faleminderit për bartjen e këtij mesazhi të rëndësishëm për të gjithë liderët. Franca tashmë ka filluar të dërgojë dozat e saj të para të vaksinës në Afrikë përmes #Covax, dhe është vetëm fillimi.

Ai shtoi: ‘Faleminderit për përhapjen e fjalës! Le të qëndrojmë me ata që kanë më pak. Tani.’

Më pas Selena i bëri thirrje Presidentit të SHBA, Joe Biden të bëjë më shumë për të mbështetur vendet e tjera mes pandemisë./Lajmi.net/