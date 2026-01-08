Përmbytjet në Shqipëri- Ambasada amerikane thirrje shtetasve të saj shmangin zonat me rrezik

Lajme

08/01/2026 16:49

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë përmes një njoftimi thotë se po vazhdon të monitorojë përmbytjet në të gjithë vendin dhe u bën thirrje të gjithë shtetasve amerikanë të tregojnë kujdes në zonat e rrezikuara nga përmbytjet, të cilat po përkeqësohen.

“Qytetarët amerikanë duhet të shmangin zonat e prekura, veçanërisht ato që kanë marrë urdhra evakuimi, dhe të ndjekin udhëzimet e policisë në lidhje me mbylljen e rrugëve ose ndërprerjet e trafikut. Monitoroni lajmet lokale për përditësime mbi kushtet e përmbytjeve dhe planifikoni rrugët tuaja në përputhje me rrethanat. Google Maps gjithashtu mund të ofrojë informacion në kohë reale mbi mbylljet e rrugëve dhe përmbytjet”, thuhet në reagim.

Disa zona në të gjithë vendin janë nën urdhër evakuimi, kësisoj, Ambasada kërkon nga shtetasit e saj të mos qarkullojnë në ato zona.

“Mos u përpiqni të kaloni me makinë nëpër zonat e prekura nga përmbytjet. Kërkoni një rrugë alternative ose merrni në konsideratë shtyrjen e udhëtimit nëse një rrugë alternative nuk është e disponueshme”, thuhet në reagim.

