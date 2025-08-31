Përmbyllja e seancës konstituive, çka pason tash?
Zyra e Presidencës së Kosovës nuk ka treguar nëse do të dekretojë kandidatin për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, pas mbylljes së seancës konstituive nga kryetari i Kuvendit, Dimal Basha, përkundër që nuk është arritur të zgjidhet nënkryetari nga radhët e komunitetit serb. Nga kabineti i presidentes Vjosa Osmani nuk kanë kthyer përgjigje për KosovaPress nëse…
Lajme
Zyra e Presidencës së Kosovës nuk ka treguar nëse do të dekretojë kandidatin për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, pas mbylljes së seancës konstituive nga kryetari i Kuvendit, Dimal Basha, përkundër që nuk është arritur të zgjidhet nënkryetari nga radhët e komunitetit serb.
Nga kabineti i presidentes Vjosa Osmani nuk kanë kthyer përgjigje për KosovaPress nëse do të nisin konsultimet me koalicioni që kishte më së shumti vota në zgjedhjet e 9 shkurtit, Lëvizjen Vetëvendosje, Alternativen dhe Guxo, për ta dekretuar kandidatin e tyre për kryeministër, apo do t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese për kushtetutshmërinë e mbylljes së seancës konstituive.
Në anën tjetër, dilema të kushtetutshmërisë së përmbylljes së konstituimit të legjislaturës së nëntë ngritën të shtunën dy partitë PDK dhe LDK, si dhe ekspertë të ndryshëm nga shoqëria civile.
Megjithatë, analistët politikë konsiderojnë që Lëvizja Vetëvendosje nuk i ka numrat për të formuar qeverinë, ani pse lideri i kësaj partie, njëherësh kryeministër në detyrë, Albin Kurti, vazhdimisht ka thënë se do të formojnë shumicën parlamentare, rrjedhimisht qeverinë e ardhshme pas zgjedhjeve të 9 shkurtit.
Avokati Ardian Bajraktari, thotë për Kp, se situata aktuale në Kuvend është si rezultat i mungesës së numrave nga Lëvizja Vetëvendosje për të formuar qeverinë e ardhshme.
Ai sqaron edhe procedurat se si duhet të ndiqen dhe rrjedhën e afatit kohor për formimin e qeverisë.
“Çështja e bllokimit dhe tentimit të vazhdimit të bllokimit është ekskluzivisht si rezultat i mungesës së numrave. Rrjedha e afatit fillon kur vihet në veprim presidentja e vendit e cila në konsultim me partinë fituese, në këtë rast Lëvizjen Vetëvendosje, kjo e fundit e dërgon propozimin për të marrë mandatin për të formuar qeverinë. Nga momenti i marrjes së mandatit, ka afat 15-ditë të formojë qeverinë dhe konsiderohet i zgjedhur nëse merr 61 vota. Në rast që jo, vjen në shprehje diskrecioni i presidentit. Sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, kjo e fundit mund të mandatojë këdo që arrin të bindë presidenten që ka arritur të sigurojë 61 vota. Nëse pas tentativës së dytë vendi realisht duhet të shkojë në zgjedhje”, thekson ai.
Edhe analistja politike, Magbule Shkodra, thotë për Kp se situata e djeshme në Kuvend ka sjellë paqartësi të madhe, mirëpo sipas saj, Kurti, në bazë të deklarimeve publike të partive parlamentare, nuk i ka votat për të formuar qeverinë e ardhshme.
“Nuk besoj se zoti Kurti i ka votat për shumicë parlamentare, 61 numra. Votimi i Dimal Bashës u bë me ndihmën e PDK-së për shkak të një premtimi publik dhe i qëndruan besnik. Nuk besoj se zoti Kurti do të arrijë të ketë një marrëveshje për të formuar qeverinë në këto rrethana”, deklaron ajo.
Eugen Cakolli nga KDi ka shkruar në rrjetet sociale se seanca konstituive nuk mund të konsiderohet e përmbyllur pa zgjedhjen e të gjithë nënkryetarëve.
“Rrjedhimisht, nuk mund të ketë materializim të asgjëje – as zhvillim të procedurave apo ushtrim të funksioneve parlamentare, e as rrjedhje të afateve kushtetuese. Konstatimet (lexo: “shpikjet”) e fundit të kryetarit nuk kanë asnjë vlerë juridike. I tërë ky non-sens politik tashmë mund të zgjidhet vetëm nga Gjykata – qoftë me konstatim të dështimit të konstituimit të Kuvendit brenda afatit 30-ditor, ose me shpallje të pavlefshme dhe përsëritje të procedurës së votimit për nënkryetarët e komuniteteve.Ajo që ka rëndësi është të theksohet se sot, edhe një herë tjetër, u vulos fakti se deputetët e kësaj legjislature nuk i meritojnë ato pozita e funksione, e as qytetarët nuk e meritojnë një legjislaturë kaq absurde”, ka shkruar ai.
Kosova nuk ka themeluar institucionet e reja edhe gati shtatë muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës u mbyll të shtunën nga kryeparlamentari Basha, ani pse në gjashtë raunde votime nuk u zgjodh asnjë prej deputetëve nga komuniteti serb për nënkryetar të Kuvendit.
Krahas deputetëve nga Lista Serbe, në garë ishte edhe deputeti tjetër i komunitetit serb, Nenad Rashiq, mirëpo i njëjti nuk arriti të sigurojë votat për këtë post.
Për Rashiqin votuan vetëm deputetët nga LVV dhe komunitetet jo serbe, kurse ata nga PDK abstenuan, LDK nuk mori pjesë, kurse në seancën e fundit munguan deputetët e AAK-së dhe Nismës.