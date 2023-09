“Përmbushën misionin” – forcat turke që erdhën pas tensioneve në veri kthehen në vendlindje Forcat rezervë turke të dislokuara në Kosovë gjatë muajit qershor, do të kthehen në Turqi me përfundimin e misionit të tyre të mërkurën, shkruan TRT. Sipas Minstrisë turke të Mbrojtjes, ata kanë përmbushur me sukses misionin e tyre për sigurimin e paqes në Kosovë nga 10 qershori deri më 31 gusht. “Njësia jonë e dislokuar,…