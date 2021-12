Përmbledhje e NBA: Dështojnë Warriors, Nets dhe Bucks

Mungesat ndikuan që Golden State Warriors të pësojnë humbje, derisa disfatë befasuese pësuan Utah dhe Los Angeles Clippers, transmeton lajmi.net.

Torono Raptors 119 – 100 Golden State Warriors

Warriors (24-6) mbërrijnë në Kanada pa pesë yje të çmuar: Curry, Green, Wiggins Kanadeze, Iguodala dhe Porter në fakt e anashkalojnë udhëtimin përtej kufirit, duke pushuar dhe duke shmangur rrezikun e një karantine për t’u kthyer, në rast pozitiviteti ndaj COVID-19.

Raptors (14-15) përfitojnë nga kjo për të fituar një fitore jo të vështirë, por prestigjioze. Ata gjejnë Anunoby pas 13 ndeshjesh që mungojnë, gjuanin me 50 për qind nga fusha (45/90), kundërshtari i parë sezonal i Dubs që e bën këtë, Van Vleet shënon 27 pikë.

Vendasit gjithashtu ishim pa dyshen Siakam (dhe Banton) që u përfshin në protokollin e COVID një orë përpara ndeshjes, e cila u ndoq nga më pak se 8,000 shikues për shkak të kufizimeve antipandemike ndaj publikut të vendosura nga autoritetet lokale

Brooklyn Nets 93 – 100 Orlando Magic

Këtë herë mrekullia dështon te Nets, pa më shumë se gjysmë ekipi. Pa 10 lojtarë të përfshirë në protokollin e Covid-19, përfshirë Durant dhe Kyrie Irving, të sapo rikujtuar në radhët, dezertimet e fundit të shquara, përveç Hardenit, njerëzit e Nash-it humbasin në Barclays Center.

Ndaj Magic, të cilët po ktheheshin edhe nga 7 humbje radhazi. Duket si një garë e 10 viteve më parë, me Robin Lopez dhe Patty Mills golashënuesit më të mirë, veteranë të një mijë betejave.

Boston Celtics 114 – 107 New York Knciks

Sfidë mes skuadrave të shkatërruara nga mungesat pandemike. Gjashtë lojtarë në secilën anë në protokollin e Covid. Për Boston munguan Horford, Williams, Parker, Thomas, Hernangomez dhe Houser, ndërsa për Knicks, nuk ishin të pranishëm yjet si Barrett, Quickley, Toppin, Grimes, Knox dhe McBride.

Richardson, ishte heroi i natës duke shënuar 27 pikë, më të lartat e sezonit, si një përforcim sulmues në krahasim me produksionin e zakonshëm të Tatum dhe Brown. Knicks (13-17), zhgënjyes deri më tani, provojnë hakmarrjen e ish-it, me Fournier që shënon 32 pikë dhe Kemba Walker që rikthehet pas 10 ndeshjesh si playmaker titullar dhe i përgjigjet Thibs duke shënuar 29 pikë.

Milwaukee Bucks 90 – 119 Cleveland Cavaliers

Fitorja e gjashtë radhazi për Cleveland, i cili fiton në Wisconsin ndaj kampionëve në fuqi të drejtuar nga Garland dhe Osman. Por Bucks u prezantuan me një version tjetër ngase para së gjithash, u mungonin 4 lojtarë në protokollin Covid: përveç Giannis Antetokounmpo, mungonin edhe Portis, DiVincenzo dhe Matthews.

Middleton është i mavijosur, Holiday dhe Allen janë dërguar për të pushuar, Lopez është në një qëndrim të gjatë në spital.

Oklahoma City Thunder 104 – 103 Los Angeles Clippers

Gilgeous-Alexander shënon treshe në sekondën e fundit, në sirenë, gjë që i jep Thunder sukses ndaj Clippers. Los Angeles dukej se kishte arritur ta çonte në shtëpi falë një super Kennard, pavarësisht mungesës së Paul George (bërryl djathtas) edhe falë rikthimit të Batum. Por aftësia e ish të riut ndryshon skenarin duke realizuar një tre pikësh në sekondën e fundit dhe dhuruar vendasve fitoren.

Utah Jazz 103 – 109 Washington Wizards

Jazz humbasin për herë të dytë radhazi në shtëpi. Pas rrëzimit me San Antonio vjen ai me Wizards (16-15), të mposhtur me 25 pikë jashtë shtëpisë vetëm një javë më parë. Në sprintin final diferencën e bën një treshe “injorant” nga Caldwell-Pope pasi Mitchell arrin të humbasë garën me Neton, shumë më të shkurtër dhe shumë më pak atletik.

Detroit Pistons 107 – 116 Huston Rocekts

Humbjet e njëpasnjëshme të Pistons bëhen edhe 14. Rekordi i ekskluzivitetit është barazuar, nga ato që do të shmangeshin megjithatë, Detroit ka rekordin më të keq në ligë, 4-24.

Rockets kishin humbur 4 nga 5 daljet e fundit, por në Michigan ata po ecin, duke dërguar 7 lojtarë me dyshifrorë pikësh. Cunningham, zgjedhja e parë e Draft-it të fundit, mbyllet me 21 pikë, por suksesi mbetet një kimerë për Pistons, të cilët nuk kanë fituar që nga 17 nëntori. Vështirë të fitosh me 21 xhiro./Lajmi.net/