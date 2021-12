Përmbledhje e NBA: Curry nuk arrin të thyejë rekordin

Nikola Jokic pati një triple-double dhe shënoi 11 nga 39 pikët e më të larta në ndeshjen e tij në kohën shtesë, ndërsa Denver Nuggets mundën mikpritësin New Orleans Pelicans 120-114.

Jokic shtoi 11 kërcime dhe 11 asistime dhe Will Barton shënoi 20 pikë ndërsa Nuggets fituan vetëm për herë të tretë në 11 ndeshje, transmeton lajmi.net.

Jonas Valanciunas kryesoi Pelicans me 27 pikë dhe 11 kërcime. Herbert Jones Jr shënoi 19 të sezonit për New Orleans.

Mbrojtësi i Pelicans Kira Lewis Jr. e ndrydhi gjurin e djathtë në fillim të tremujorit të dytë, iu desh të ndihmohej nga fusha dhe nuk u kthye.

Warriors 104 – 94 Trail Blazers

Stephen Curry lëvizi brenda nëntë prej rekordit të Ray Allen me gjashtë 3-pikëshe gjatë rrugës drejt 22 pikëve më të larta të ekipit për të ndihmuar Golden State të mposhtte Portlandin në San Francisko.

Me turmën vendase që shpresonte ta shihte atë të thyente shifrën e karrierës së Allen-it prej 2,973, Curry humbi katër përpjekjet e para me 3 pikë dhe kurrë nuk sfidoi 15 që i nevojiteshin për të arritur rekordin.

Trail Blazers, të cilëve u mungon Damian Lillard (probleme në pjesën e poshtme të barkut) dhe CJ McCollum (kollapsi i mushkërisë së djathtë), morën 26 pikë të lojës nga Norman Powell. Portland humbi ndeshjen e katërt radhazi dhe ra në 1-11 në rrugë.

Clippers 114 – 111 Celtics

Los Angeles përdori Bostonin e për të përmbysur Celticun.

Me Paul George që mungoi për shkak të një bërryli të mavijosur në të djathtë, fillestari Brandon Boston Jr. shënoi 27 pikë në karrierën e tij, ndërsa Clippers mbajtën fitoren e tyre të tretë në katër ndeshje. Marcus Morris Sr shtoi 20 pikë për Los Angeles dhe Reggie Jackson 17.

Jayson Tatum shënoi 29 pikë dhe rrëmbeu 10 kërcime për Celtics, ndërsa Dennis Schroder shtoi 19 pikë pasi Bostoni humbi ndeshjet e njëpasnjëshme në Los Angeles. Celtics, të cilët ranë 117-102 ndaj Lakers të martën, kanë humbur tre nga katër për të hapur një udhëtim me pesë ndeshje.

Heat 113 – 104 Bucks

Caleb Martin – duke luajtur me një kontratë të dyanshme – rriti listën e dobët duke shënuar 28 pikë të larta në karrierë për të udhëhequr Miamin pas Milwaukee.

Miami barazoi një rekord ekskluziviteti me 22 tre pikësh, në 47 përpjekje (46.8 përqind). Kyle Lowry shtoi 22 pikë dhe 13 asistime për Heat. Rezerva e Majamit, Max Strus, kontribuoi me 16 pikë – të gjitha në tremujorin e katërt – ndërsa u lidh në 4 nga 7 në përpjekjet me 3 pikë.

Jrue Holiday kryesoi Milwaukee me 27 pikë. Ylli i Bucks, Giannis Antetokounmpo pati një natë mjaft të qetë me 15 pikë, gjashtë kërcime dhe katër asistime. Ai bëri vetëm 4 nga 13 goditje nga dyshemeja.

Wizards 119 – 116 Pistons

Kyle Kuzma realizoi një 3-pikësh me 0.6 sekonda të mbetura në kohën shtesë, teksa vizitorët në Uashington i dhanë Detroitit humbjen e 10-të radhazi.

Kuzma pati 26 pikë, shtatë kërcime dhe katër asistime dhe shoku i skuadrës Bradley Beal siguroi 25 pikë. Kentavious Caldwell-Pope shtoi 13 pikë dhe Spencer Dinwiddie shënoi 12 pikë dhe shtatë asistime.

28 pikët e Jerami Grant kryesuan Pistons, ndërsa Cade Cunningham kishte 21 pikë dhe Frank Jackson kontribuoi me 19.

Mavericks 104 – 96 Grizzlies

Luka Doncic realizoi pesë tre pikë dhe shënoi 26 pikë teksa vizitorët në Dallas i dhanë fund serisë prej pesë ndeshjesh të fitoreve të Memphis.

Kristaps Porzingis shtoi 19 pikë dhe Reggie Bullock shënoi 15 për Dallas, i cili ndërpreu një humbje prej tre ndeshjesh pasi mposhti Grizzlies 28-21 në çerekun e katërt.

Jaren Jackson Jr. kishte 26 pikë dhe shtatë kërcime për të udhëhequr Grizzlies ndërsa Dillon Brooks shënoi 15 pikë përpara se të dilte jashtë në minutën e fundit të lojës.

Thunder 110 – 109 Raptors

Mike Muscala bëri një goditje 3-pikëshe me 9.4 sekonda për të luajtur, ndërsa Oklahoma City u rikthye në avantazhin e mikpritësit Toronto.

Justin Champagnie bëri një paraqitje tipike që do t’i kishte dhënë Raptors fitoren, por një rishikim video përcaktoi se gishtat e tij ishin ende në top kur skadoi koha.

Shai Gilgeous-Alexander shënoi 16 nga 26 pikët në çerekun e tretë dhe shtoi nëntë asistime për Oklahoma City. Luguentz Dort shtoi 22 pikë

76ers 110 – 106 Hornets

Joel Embiid i Filadelfias pati ndeshjen e dytë të madhe në tre ndeshje kundër mikpritësit Charlotte, duke përfunduar me 32 pikë dhe tetë kërcime.

Seth Curry fitoi me 23 pikë dhe Tobias Harris kishte 18 për 76-të, të cilët kanë fituar katër nga pesë ndeshjet e fundit. Embiid bëri 15 nga 19 gjuajtjet e lira.

Ekipet luajtën dy herë në tre ndeshje në të njëjtën arenë, me Filadelfinë që mbizotëroi 127-124 në kohën shtesë pas 43 pikëve më të larta të sezonit të Embiid të hënën mbrëma. Të mërkurën, Gordon Hayward shënoi 31 pikë për të shënuar ritmin Charlotte.

Cavaliers 115 – 92 Bulls

Darius Garland shënoi 24 pikë dhe dha gjashtë asistime teksa nikoqiri Cleveland mposhti Chicago-n dorëshkurtër me një përpjekje të ashpër mbrojtëse.

Bulls, seria e katër ndeshjeve e të cilëve përfundoi, ishin pa DeMar DeRozan, Coby White dhe Javonte Green për shkak të protokolleve të shëndetit dhe sigurisë. Alex Caruso gjithashtu është jashtë fushës për shkak të një dëmtimi të kërpudhave.

Cavaliers përfitoi nga mungesa e thellësisë së Bulls, duke shënuar 39 pikë në stol krahasuar me vetëm 16 nga rezervat e Çikagos. Ricky Rubio dhe Kevin Love vendosën tonin e pankinës së Cleveland me 11 pikë secili. Zach LaVine kryesoi Chicago me 23 pikë dhe nëntë asistime.

Jazz 136 – 104 Timberwolves

Donovan Mitchell shënoi 36 pikë ndërsa Utah zgjati serinë e fitoreve në pesë ndeshje me një fitore ndaj Minesotës në Minneapolis.

Bojan Bogdanoviç shtoi 21 pikë, Jordan Clarkson gjuajti 18 nga stoli dhe Rudy Gobert kontribuoi me 13 pikë dhe 10 kërcime në fitore. Mitchell ka shënuar 30 më shumë pikë në katër ndeshje radhazi, duke barazuar serinë më të gjatë të tillë.

Karl-Anthony Towns kryesoi Minesotën me 22 pikë, shtatë kërcime dhe pesë asistime, ndërsa Anthony Edwards shënoi 18 dhe Patrick Beverley shënoi 16. Jazz kaluan Timberwolves 76-45 në pjesën e dytë për t’i dhënë Minesotës humbjen e katërt radhazi.

Pacers 122 – 102 Knicks

Domantas Sabonis regjistroi double-double-in e pestë radhazi, duke shënuar 21 pikë dhe 11 kërcime për të udhëhequr Indianan para New York në Indianapolis.

Chris Duarte shënoi 23 pikë në ndeshje për Pacers, të cilët kanë fituar dy radhazi pas një serie prej katër humbjesh. Sabonis realizoi double-double-in e 20-të këtë sezon.

RJ Barrett shënoi 19 pikë për Knicks, të cilët kanë humbur katër nga pesë. Julius Randle shënoi 18 pikë dhe Alec Burks shënoi 15.

Rocekts 114 – 104 Nets

Garrison Mathews shënoi 12 nga 19 pikët në çerekun e katërt dhe Josh Christopher shijoi një ditëlindje të paharrueshme të 20-të ndërsa Houston mundi vizitën në Brooklyn për të zgjatur serinë e tij të fitoreve në shtatë ndeshje.

Christopher përfundoi me 18 pikë në gjuajtje 7-nga-7 me katër 3-pikë. Christian Wood pati 12 pikë dhe 15 kërcime për Rockets.

Nets pushuan Kevin Durant dhe LaMarcus Aldridge në pjesën e dytë të një ndeshjeje të dyfishtë. James Harden kryesoi Brooklyn me 25 pikë, 11 kërcime dhe tetë asistime, ndërsa fillestari Cam Thomas shënoi 18 pikë nga stoli.

Kings 142 – 130 Magic

De’Aaron Fox shënoi 33 pikë në gjuajtjet 12 nga 18 për të mposhtur Sacramenton para Orlandos.

Tyrese Haliburton shënoi 18 pikë, përputhet me pesë 3-pikësha të sezonit më të mirë dhe gjithashtu barazoi karrierën më të mirë me 11 asistime për Kings, të cilët kanë fituar tre ndeshje radhazi për herë të parë këtë sezon.

Cole Anthony përputhet më së miri në karrierën me gjashtë tre pikësh dhe e barazoi sezonin më të mirë me 33 pikë për Orlandon, i cili ka humbur tre gara radhazi dhe 10 nga 11 të fundit./Lajmi.net/