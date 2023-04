Përleshje pas ndeshjes Real Madrid – Villarreal: Fede Valverde sulmon Baena

Ndeshja mes Real Madridit dhe Villarrealit, e cila përfundoi me rikthimin e ‘nëndetëses së verdhë’ (2-3), është ‘shtrirë’ në parkingun e ‘Santiago Bernabeut’.

Siç raporton ‘Cadena SER’, emrat e protagonistëve të incidentit fatkeq ishin Fede Valverde dhe Alex Baena, transmeton lajmi.net.

Mesfushori i Realit dyshohet ta këtë goditur me grusht në fytyrë lojtarin e Villarreal.

Policia ka qenë e pranishme dhe ka bërë një raport për atë që ka ndodhur pasi ka marrë një deklaratë për rastin.

Valverde priti Baenën pranë zonës ku do të hynte autobusi i Villarrealit.

Me të arritur, ai goditi me grusht në mollëza lojtarin i cili ishte me celular dhe nuk e priste aspak atë reagim nga uruguaiani.

Sipas të përditshmes spanjolle, lojtari madrilen i tha Baenas këtë të shtunë “më përsëris atë që më the në fushë për djalin tim” dhe e goditi në fytyrë.

Ata raportojnë se sherri nisi pas një faulli në ndeshjen e Kupës së Mbretit të luajtur në ‘La Ceramica’ më 19 janar, e cila përfundoi me një rikthim të Madridit (2-3), Baena i tha Valverde : “Qaj tani që djali yt nuk do të lindë”, diçka e mohuar më pas nga vetë futbollisti.

Kujtojmë se uruguaiani dhe gruaja e tij, Mina Bonino, ishin pranë humbjes së fëmijës me të cilin gruaja e tij është shtatzënë.

‘Cadena SER’ siguroi se veprimi i Valverdes, i cili pati një mosmarrëveshje me Villarrealin pas ndeshjes çerekfinale të Kupës së Mbretit, do të denoncohet. Ka mundësi që të ketë një video që tregon pamjet./Lajmi.net/