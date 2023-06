Përleshje në veri të Kosovës mes serbëve të dhunshëm dhe KFOR-it

Kosova ndizet sërish, me përleshje të dhunshme që kanë goditur forcat e misionit të NATO-s në Kosovë.

Autor: Salvatore Mammola

Kosova është shteti më proamerikan dhe properëndimor në rajon.

Është shtet i pavarur i njohur nga 2/3 e bashkësisë ndërkombëtare. E njohur nga 117 vende nga 193 anëtarë të OKB-së, Italia ishte ndër të parat.

Nuk ka dyshime se Bashkimi Evropian duhet të parandalojë hapjen e një fronti tjetër përveç atij ukrainas, përplasjen, për të cilën dikush ka interes të ndizet sërish, mes Serbisë dhe Kosovës.

BE-ja dhe SHBA-ja duhet të gjejnë përmes diplomacisë një mënyrë për të shuar atë që mund të shndërrohet në një konflikt të dytë në Kosovë, por duke i pastruar arsyet dhe gabimet.

Historia do të ishte e qartë kudo në botën e qytetëruar. Me pak fjalë, gati një vit më parë, kryetarët e katër komunave veriore të udhëhequra nga Serbia dhanë dorëheqje, duke shprehur pakënaqësi për qëndrimin dhe veprimet e qeverisë Kurti.

Pakënaqësia e tyre buron nga përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të luftuar kontrabandën, si në veri ashtu edhe në mbarë vendin, si dhe nga pozicioni i saj në negociatat me presidentin serb Vuçiq.

Pas rreth një viti u shpallën zgjedhjet në katër komuna me shumicë serbe, partia serbe bojkotoi zgjedhjet dhe nuk votoi dhe humbi zgjedhjet. Zgjedhjet e mbajtura dhe të fituara rregullisht nga partitë e tjera.

E njëjta parti që tani me bashkëpunimin e banditëve serbë dhe Wagnerit (nuk ka nevojë të kujtoj se kush dhe çfarë është Brigada Vagner) shpreson të rindez fitilin e një lufte të re, për të ofruar rusët e tyre. aleat një front të ri dhe kështu zgjerojnë konfliktin ruso-ukrainas, raporton Messinawebtv.

Partia serbe ka bërë një gabim të rëndë, si ato të shumë partive në demokracitë perëndimore.

Partia serbe gaboi duke mos i lënë votuesit e saj të votonin për kandidatët e saj dhe për pasojë humbi zgjedhjet.

Ata duhet të fajësojnë veten, jo ata që votuan rregullisht për të tjerët.Në vendet demokratike, kush i fiton zgjedhjet qeveris dhe kush i humbet i kundërshton.

Përfaqësuesi i lartë i Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Joseph Borrell, i ka kërkuar kryeministrit Kurti që zgjedhjet të përsëriten, por ky mund të jetë precedent i dëmshëm për BE-në dhe më gjerë.

Në Republikën e Kosovës, pakicat serbe tashmë kanë garanci që asnjë shtet perëndimor nuk do të ishte i gatshëm t’i jepte, për shembull nëse pakicat do të vendosin të mos kandidojnë në zgjedhjet për rinovimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ata do të merr 10 nga 120 deputetë, prandaj edhe pa marrë pjesë në garë elektorale i jepet një përqindje më e lartë se 8%.

Pjesa veriore e Kosovës me shumicë serbe operon nën një strukturë të drejtuar nga Serbia duke injoruar autoritetin dhe ligjin kosovar.

Fatkeqësisht, duke pasur parasysh ndikimin e konsiderueshëm të Kinës, por mbi të gjitha të Rusisë në Ballkan, rreziku i konflikteve të armatosura është gjithmonë afër. “Kryeministri i zgjedhur me rregull dhe në mënyrë demokratike, Albin Kurti tha se edhe pse mendon se duhet të respektojë interesat e miqve të Kosovës, ai duhet t’i japë përparësi mirëqenies së vendit të tij.

Kosovarët nuk mund dhe nuk duan ta harrojnë të kaluarën e tyre të dhimbshme.

Ata nuk kërkojnë hakmarrje, por sigurisht që duan që e kaluara të mos përsëritet dhe ky rrezik do të ekzistojë gjithmonë përderisa ish-bashkëpunëtorët e Millosheviqit dhe mentaliteti i tij vazhdojnë të jenë liderët e Serbisë dhe përderisa Serbia nuk vendos të prishë aleancën. me Rusinë.

Qeveria kosovare dhe kosovarët bëjnë përpjekje të mëdha për të ndërtuar një shoqëri demokratike dhe të begatë, duke mbështetur vlerat e drejtësisë, barazisë dhe gjithëpërfshirjes, por Perëndimi nuk mund të mendojë ta rëndojë Kosovën me kompromise të tepruara që cenojnë sovranitetin e saj dhe të drejtat e qytetarëve të saj. .

Duke parë situatën aktuale gjeopolitike, për mendimin tim, BE-ja duhet të riorganizojë procedurat për të pranuar midis anëtarëve të saj vende si Shqipëria, e cila ka përmbushur të gjitha detyrat që i janë ngarkuar për t’u anëtarësuar në Bashkimin dhe vende të tjera në rrezik në këtë histori. moment, për shembull Republika e Moldavisë, Republika e Kosovës dhe me konsideratën e duhur edhe Ukraina.