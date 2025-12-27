Përleshje në Suharekë, një person plagoset me armë zjarri
Lajme
Një përleshje mes disa personave ka ndodhur sot rreth orës 11:40 në Suharekë.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënës polici për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ku ka njoftuar se një person ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për trajtim në Emergjencen e Suharekës.
“Sot, më datë 27.12.2025, rreth orës 11:40, është raportuar për një përleshje mes disa personave, e cila ka eskaluar me plagosjen e një personi me armë zjarri. I plagosuri është dërguar për trajtim mjekësor në Emergjencën e Suharekës.
Njësitet policore, menjëherë pas pranimit të informatës, i janë përgjigjur rastit dhe janë duke vepruar në bashkërendim me Prokurorin e Shtetit, në përputhje me procedurat standarde policore”, ka thënë Bytyqi.