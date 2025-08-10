Përleshje në një lokal në Polac të Skenderajt, lëndohet një person i cili më pas u ndalua për 48 orë
Me datë 10.08.2025 rreth orës 09:00, Policia në Skenderaj është njoftuar për një përleshje në një lokal në fshatin Polac të Skenderajt.
Policia është përgjigjur në këtë rast dhe sipas informatave të para, një njësi e Trafikut Rajonal kishte ndërhyrë në rast dhe kishin ndaluar përleshjen mes palëve.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë përleshjes një person ishte lënduar.
“Personi i lënduar është dërguar në emergjencën e QKMF në Skenderaj për tretman mjekësor e më pas edhe në Spitalin Rajonal në Mitrovicë dhe sipas mjekut lëndimet janë të natyrës së lehtë. Pas tretmanit mjekësor, personi është intervistuar pasi që kishte qenë edhe i dyshuari në këtë rast. Një armë e llojit pistoletë dhe një karikator me gjashtë (6) fishekë janë konfiskuar në vendin e ngjarjes, të cilat i përkisnin personit të dyshuar. Gjithashtu në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar edhe dy (2) gëzhoja dhe një(1) predhë”, ka njoftuar Policia e Kosovës.
Policia ka thënë se njësitë kompetente kanë ekzaminuar vendin e ngjarjes, kanë intervistuar dëshmitarët dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore në lidhje me rastin.
“Është kontaktuar prokurori kujdestar i cili ka urdhëruar që ndaj të dyshuarit I.L., 48 vjeçar, shtetas i Republikës së Kosovës, të iniciohet rasti për veprat penale: ,,Armëmbajtje pa leje” dhe ,,Përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm”, e poashtu me vendim të prokurorit atij i është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh”, thuhet në njoftimin 24 orësh. /Lajmi.net/
