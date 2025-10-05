Përleshje mes të rinjve në Greqi, lëndohen dy persona, i përfshirë edhe një shqiptar

Një incident i dhunshëm ndodhi mbrëmjen e së shtunës në rrugën Kavkasos në lagjen Kipseli të Athinës, ku u përfshinë rreth 20-30 persona kryesisht të rinj. Mes tyre, një shtetas shqiptar i mitur, lindur në vitin 2010, u arrestua për posedim të pajisjes elektrike që bën paralizim të përkohshëm. Si pasojë e përleshjes, dy të…

Lajme

05/10/2025 12:58

Një incident i dhunshëm ndodhi mbrëmjen e së shtunës në rrugën Kavkasos në lagjen Kipseli të Athinës, ku u përfshinë rreth 20-30 persona kryesisht të rinj. Mes tyre, një shtetas shqiptar i mitur, lindur në vitin 2010, u arrestua për posedim të pajisjes elektrike që bën paralizim të përkohshëm.

Si pasojë e përleshjes, dy të mitur të tjerë, lindur në vitet 2010 dhe 2011, u dëmtuan lehtë nga goditjet me duar në fytyrë dhe trup, por refuzuan ndihmën mjekësore.

Policia  arrestoi gjithsej katër persona, përfshirë dyshimet për autorët e sulmit, një person për mosbindje, dhe shqiptarin, i cili hodhi pajisjen në rrugë sapo pa uniformat.

Hetimet për shkaqet e ngjarjes dhe nëse ishte e planifikuar përmes rrjeteve sociale vazhdojnë. Të arrestuarit do të përballen me drejtësinë.

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2025

Durrësi nesër nikoqir i Samitit të Brdo-Brijunit, Kosova përfaqësohet nga Osmani...

October 5, 2025

Edhe një javë nga dita e zgjedhjeve, KQZ-ja po bën përgatitjet e fundit

Lajme të fundit

Xabi Alonso jep detaje për lëndimin e Mbappes

Durrësi nesër nikoqir i Samitit të Brdo-Brijunit, Kosova...

Edhe një javë nga dita e zgjedhjeve, KQZ-ja po bën përgatitjet e fundit

​“Rikandidimi” i Vjosa Osmanit për presidente, cili është...