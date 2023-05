Përleshje masive mes prindërve në ndeshjen e futbollit midis shkollave të mesme, të lënduarit u transportuan me helikopter

Një përleshje e madhe ka ndodhur mes prindërve në një ndeshje futbolli ku luanin shkollat e mesme në Virginia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, raportojnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

“Mollë sherri” në këtë përleshje dyshohen të jenë ofendimet dhe sharjet në baza racore nga prindërit e futbollistëve të njërit ekip.

Disa persona mbetën të lënduar nga kjo përleshje masive mes tyre, ndërkohë që disa pësuan lëndime të rëndë.

Bëhet e ditur se të lënduarit e kësaj përleshje u transportuan me helikopter.

Mëposhtë mund të shikoni pamjet e përleshjes./Lajmi.net/

Fight breaks out during a High School Soccer Game in Virginia when Parents from the opposing team started hurling Racial Slurs at the Home Teams Parents… Helicopter had to Airlift people due to severe injuries caused… pic.twitter.com/jgTnejg6nr

— Fight Haven (@FightHaven) May 17, 2023