Përleshje fizike mes dy femrave në Qendrën për Strehim
Dy femra janë përleshur në mes vete në Qendrën për Strehim, Mbrojtje dhe Rehabilitimin e Viktimave. Sipas Policisë, përleshja e tyre ka ndodhur mbrëmë, derisa kanë pësuar lëndime trupore. Të dyshuarat kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa pas intervistimit, me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt.
Lajme
Dy femra janë përleshur në mes vete në Qendrën për Strehim, Mbrojtje dhe Rehabilitimin e Viktimave.
Sipas Policisë, përleshja e tyre ka ndodhur mbrëmë, derisa kanë pësuar lëndime trupore.
Të dyshuarat kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa pas intervistimit, me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt.