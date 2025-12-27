​Përleshje fizike mes dy femrave në Qendrën për Strehim

Dy femra janë përleshur në mes vete në Qendrën për Strehim, Mbrojtje dhe Rehabilitimin e Viktimave. Sipas Policisë, përleshja e tyre ka ndodhur mbrëmë, derisa kanë pësuar lëndime trupore. Të dyshuarat kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa pas intervistimit, me vendim të prokurorit, rasti është proceduar në procedurë të rregullt.

27/12/2025 10:28

