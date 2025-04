​Përleshje e madhe fizike në mes tifozëve të PSG dhe Aston Villa

Kjo ndeshje do të nis nga ora 21:00 dhe zhvillohet në stadiumin “Parc des Princes” në qytetin e Parisit, por beteja duket se ka nisur më herët se sa që pritej, së paku ndërmjet tifozerive të këtyre dy ekipeve.

Në videot e shpërndara në rrjete sociale shihet një përleshje e madhe ndërmjet grupeve të tifozëve të të dy palëve në lokalet afër stadiumit. Aty shihen tifozët teksa godasin njëri-tjetrin me karrige dhe gjësende të tjera.

PSG Fans Attack Aston Villa Fans In Paris Last Night

Football fans are intolerable. They’ll paste 7 bells of shite out of opposition fans, meanwhile the enemies of Europe are busy raping and pillaging their way across the land! pic.twitter.com/OxDR2tOb6J

— James Goddard (@JamesPGoddard90) April 9, 2025