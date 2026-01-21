“Perla” e radhës, Briki-Mateos: Rrumbullaku katror nuk bëhet, mbetet rrumbullak
ShowBiz
Pasi fituan sfidën mbrëmë, sonte Mateo dhe Brikena po e shijojnë darkën.
Teksa Brikey po e shijon ushqimin, Mateo deklaroi se ka emocione.
Ai e pyeti se pse është kaq kokëfortë, ndërsa missi nuk hezitoi t’ia kthej.
“Kështu jam unë, nuk ndryshoj, rrumbullaku katror nuk bëhet, mbetet rrumbullak”, tha ajo.
