“Perla” e radhës, Briki-Mateos: Rrumbullaku katror nuk bëhet, mbetet rrumbullak

21/01/2026 21:06

Pasi fituan sfidën mbrëmë, sonte Mateo dhe Brikena po e shijojnë darkën.

Teksa Brikey po e shijon ushqimin, Mateo deklaroi se ka emocione.

Ai e pyeti se pse është kaq kokëfortë, ndërsa missi nuk hezitoi t’ia kthej.

“Kështu jam unë, nuk ndryshoj, rrumbullaku katror nuk bëhet, mbetet rrumbullak”, tha ajo.

Ndërkaq takimin live mund ta ndiqni në linkun më poshtë.

YouTube player

