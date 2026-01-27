Përkujtimi i Holokaustit në Kosovë, Kurti: I rikujtomë ngjarjet që ato mos të përsëriten
Në Ditën Ndërkombëtare Përkujtimore të Holokaustit, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, së bashku me Presidenten e Republikës, Vjosa Osmani, dhe Kryetarin e Kuvendit, Dimal Basha, vendosën kurora me lule pranë pllakës që shënon sinagogën e fundit në Kosovë, pjesë e çarshisë së vjetër të Prishtinës. Në ceremoninë përkujtimore u nderuan të gjitha viktimat që u…
Në Ditën Ndërkombëtare Përkujtimore të Holokaustit, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, së bashku me Presidenten e Republikës, Vjosa Osmani, dhe Kryetarin e Kuvendit, Dimal Basha, vendosën kurora me lule pranë pllakës që shënon sinagogën e fundit në Kosovë, pjesë e çarshisë së vjetër të Prishtinës.
Në ceremoninë përkujtimore u nderuan të gjitha viktimat që u vranë me plumba dhe gaz, u dogjën në krematoriume ose vdiqën nga kushtet e tmerrshme në kampet e përqendrimit dhe nga aksionet naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore, transmeton lajmi.net.
Kryeministri Kurti theksoi se këto krime mizore dhanë njohje ndërkombëtare konceptit të gjenocidit, përmes të cilit sot emërtohen vrasjet dhe shkatërrimet e qëllimshme, pjesërisht ose tërësisht, ndaj një komuniteti etnik, kombëtar, fetar apo racor.
Duke u ndjerë edhe vetë viktima të gjenocidit, dëbimit dhe krimeve kundër njerëzimit të kryera nga Serbia, Kurti vuri në dukje se populli i Kosovës ka treguar gjithmonë empati të veçantë ndaj popujve që ishin cak i këtyre krimeve. Ai shtoi se kujtimi i viktimave të Holokaustit është një mënyrë për të mos harruar vuajtjet dhe dhimbjen, dhe për të rikujtuar ngjarjet që ato të mos përsëriten.
