Përkujtimi i Holokaustit në Kosovë, Kurti: I rikujtomë ngjarjet që ato mos të përsëriten

Në Ditën Ndërkombëtare Përkujtimore të Holokaustit, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, së bashku me Presidenten e Republikës, Vjosa Osmani, dhe Kryetarin e Kuvendit, Dimal Basha, vendosën kurora me lule pranë pllakës që shënon sinagogën e fundit në Kosovë, pjesë e çarshisë së vjetër të Prishtinës. Në ceremoninë përkujtimore u nderuan të gjitha viktimat që u…

Lajme

27/01/2026 14:48

Në Ditën Ndërkombëtare Përkujtimore të Holokaustit, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, së bashku me Presidenten e Republikës, Vjosa Osmani, dhe Kryetarin e Kuvendit, Dimal Basha, vendosën kurora me lule pranë pllakës që shënon sinagogën e fundit në Kosovë, pjesë e çarshisë së vjetër të Prishtinës.

Në ceremoninë përkujtimore u nderuan të gjitha viktimat që u vranë me plumba dhe gaz, u dogjën në krematoriume ose vdiqën nga kushtet e tmerrshme në kampet e përqendrimit dhe nga aksionet naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore, transmeton lajmi.net.

Kryeministri Kurti theksoi se këto krime mizore dhanë njohje ndërkombëtare konceptit të gjenocidit, përmes të cilit sot emërtohen vrasjet dhe shkatërrimet e qëllimshme, pjesërisht ose tërësisht, ndaj një komuniteti etnik, kombëtar, fetar apo racor.

Duke u ndjerë edhe vetë viktima të gjenocidit, dëbimit dhe krimeve kundër njerëzimit të kryera nga Serbia, Kurti vuri në dukje se populli i Kosovës ka treguar gjithmonë empati të veçantë ndaj popujve që ishin cak i këtyre krimeve. Ai shtoi se kujtimi i viktimave të Holokaustit është një mënyrë për të mos harruar vuajtjet dhe dhimbjen, dhe për të rikujtuar ngjarjet që ato të mos përsëriten.

Postimi i plotë: 

Pranë pllakës që shënon sinagogën e fundit në Kosovë, e cila ishte pjesë e çarshisë së vjetër të Prishtinës, në Ditën Ndërkombëtare Përkujtimore të Holokaustit, bashkë me Presidenten e Republikës, Vjosa Osmani dhe Kryetarin e Kuvendit, Dimal Basha vumë kurorë me lule në përkujtim të të gjitha viktimave që u vranë me plumba dhe gaz, që u dogjën në krematoriume, apo vdiqën nga kushtet e tmerrshme nëpër kampet e përqendrimit dhe nga aksionet e nazistëve gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore. Këto krime mizore dhe vuajtje çnjerëzore i dhanë njohje ndërkombëtare konceptit të gjenocidit, përmes së cilit ne sot i emërtojmë aktet e vrasjeve dhe shkatërrimet e qëllimshme, të pjesshme apo të tërësishme, të një komuniteti të caktuar etnik, kombëtar, fetar apo racor.
Duke qenë edhe vetë viktima të gjenocidit, dëbimit, spastrimit etnik dhe krimeve kundër njerëzimit të kryera nga Serbia, populli jonë ka treguar gjithmonë empati të veçantë ndaj popujve që ishin cak i tyre. Andaj edhe sot, si në çdo përvjetor, i kujtojmë viktimat e Holokaustit që mos t’i harrojmë vuajtjet dhe dhimbjen, dhe i rikujtomë ngjarjet që ato mos të përsëriten!/lajmi.net/

Lajme të fundit

VV për aksionin e Policisë në Komunën e...

Berisha në Strasburg: Akuza ndaj Ramës për lidhje me kartelet e drogës

Fansi i flakët i Albin Kurtit, Albert Shabani...

Flick: Objektiv yni është të hyjmë në top 8-she