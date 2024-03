“Përjetë e mot krenar me ty”, vëllai i boksierit Besar Nimani të vrarë në Gjermani del me një njoftim prekës Boksieri i njohur shqiptar, Besar Nimani, është vrarë në një sulm të papritur të shtunën në mbrëmje në Bielefeld, Gjermani. Kjo është konfirmuar edhe nga vëllai i tij, Berati, në Facebook. Postimi: Sot ne një prit ne Bielefeld te Gjermanisë është vra vllau im Besar Nimani. Ishalla Zoti na bashkon ne xhenet me ta. Përjet…