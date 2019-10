Përjashtimi i AKA-së nga ENQA, pasojë e ndërhyrjeve politike  

Agjencia Kosovare e Akreditimit nuk do të vazhdojë të jetë më pjesë e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), pasi këta të fundit e kanë përjashtuar.

Ndaj të njëjtit vendim ka reaguar sot Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Shefja e zyrës së BE-së, Nataliya Apostolova e fajësoi qeverinë dhe politikën për këtë situatë.

Se ky vendim është tejet i dëmshëm, mendon edhe njohësi i çështjeve arsimore, Dukagjin Pupovci. Për lajmi.net, ai ka thënë se tani Agjencia Kosovare për Akreditim ka mbetur jashtë të gjitha rrjeteve evropiane pa ndonjë mbikëqyrje.

“Ky vendim është i dëmshëm sepse fatkeqësisht e lë Agjencinë Kosovare për Akreditim jashtë të gjitha rrjeteve evropiane pa një mbikëqyrje dhe kjo faktikisht paraqet rrezik se klasa politike mund të vazhdojë dhe t’i realizojë interesat e veta klienteliste dhe biznesore përmes ndikimit që ushtron në agjenci të cilin në masë të madhe e ka bërë deri tash”, ka deklaruar Pupovci.

Ai ka konsideruar se kjo është pasojë e drejtpërdrejtë e shkarkimit të Bordit të Agjencisë në shtatorin e vitit 2017

“Kjo është pasojë e drejtpërdrejtë e shkarkimit të Bordit të Agjencisë në shtatorin e vitit 2017 i cili fillimisht ka rezultuar me largimin e Agjencisë nga EQUAR dhe me degradimin e statusit të saj në ENQA ndërkohë gjatë vitit 2018 agjencia ka qenë pothuajse jofunksionale pasi nuk ka mundur ta bëj asnjë akreditim dhe në këtë situatë është zhvilluar edhe vlerësimi i ENQA-s për agjencinë. E tani kjo theksohet në raport, si një ndër elementet që agjencia nuk ka arritur të bëj akreditimin në vitin 2018 si pasojë e shkarkimit të bordit. Pastaj theksohet në raport se agjencia nuk ka resure të mjaftueshme për të operuar si e pavarur që është shumë e vërtet, sepse qeveria pat planifikuar që ta shtojë stafin e agjencisë me pesë persona por është punësuar vetëm një, ndërkohë dy të tjerë kanë dhënë dorëheqje e nga ana tjetër më shumë se dy vjet agjencia është pa drejtor për shkak se anëtarët e koalicion PAN, nuk kanë arritur të merren vesh se cilin nga kandidatët e paraqitur në konkurs ta emërojnë për drejtor”.

Pupovci ka shtuar se gjitha këto janë në raportin e ekspertëve të ENQA-s, të cilët Agjencinë e kanë vlerësuar se nuk i ka arritur 7 nga 14 standardet e ENQA-s dhe kjo faktikisht ka realizuar me vendimin e përjashtimit.

Njohësi i çështjeve arsimore, ka theksuar se ndërhyrjet politike kanë sjellë marrjen e këtij vendimi.

“Thelbi është në politik, pasi pikërisht këto ndërhyrje e kanë lëvizë ortekun i cili fillimisht ka rezultuar me përjashtimin nga EQUAR-i dhe ka pasuar krijimin e këtyre situatave të cilat kanë sjellë përjashtimin nga ENQA. Agjencia prej vitit 2014 i ka marrë disa obligime që duhet t’i realizojë brenda pesë viteve dhe nuk ka arritur t’i realizojë, pikërisht për shkak të faktit të ndërhyrjes që e kemi pas është humb kontinuiteti, është lënë bordi jofunksional, ka munguar mbështetja për agjencinë dhe tash ky është rezultati i tërë asaj politike”, ka përfunduar Pupovci.

Vlen të theksohet se përjashtimin nga ENQA do ta vuajnë më së shumti studentët kosovarë. /Lajmi.net/

