Përhapja e koronavirusit në Shqipëri, të famshmit shqiptarë me thirrje publike

Ky është një moment ku secili nga ne duhet të marrë përgjegjësi sepse me veprimet tona mund të mbrojmë veten dhe të tjerët nga përhapja e koronavirusit të ri Ju lutem kufizoni lëvizjet Qëndroni në shtëpi sa më shumë të mundeni Evitoni kontaktet me njerëz Mos shkoni në vende të populluara Kafene Restorante Të ndryshojmë të përditshmen tonë për tu mbrojtur nga një armik I panjohur që mund të na rrezikojë të gjithëve Bashkë mundemi ta parandalojmë koronavirusin #UNËQËNDROJNËSHTËPI # Repost @sarashakeel ・・・ Don't forget to Wash your hands 🧼 🧴