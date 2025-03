Përgjimet nga Xheneta: Edi, Drilonit: Me një video i lanë gjynahet

Natën e mbrëmshme ka pasur përplasje virtuale mes Xhenetes dhe Drilonit.

Ishte modelja ajo e cila pati akuza ndaj fituesit të “BBVK3”, ku i njëjti i kërkonte më këmbëngulje takim.

Edhe pse Driloni endosi që me anë të një video të thoshte se ka qenë pjesë e lojës, nuk mungoi reagimi as nga ana e Edit, me të cilin prishi miqësinë me të dal nga “Bigu”.

“Sa mirë është bërë Instagrami me një video mundesh me i la të gjitha gjynahet, e mund t’i lash të gjitha ndjesat, kërkim-faljet, mundesh t’i bësh me një video. Po më vjen shumë mirë, po e shfrytëzoj edhe unë rastin me i kërku falje të gjitha thëllëzave që i kam lyp me dal por nuk kanë dashur të dalin me mua, i kërkoj ndjesë se e kanë pasur për lojë e kisha dëshirë më iu testu pak se çfarë po thuani. Kështu që kërkoj falje”, dëgjohet duke thënë ai.