Përgatituni – ky është parashikimi i motit për sot Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me intervale të gjata kohore me diell dhe vranësira lokale të cilat edhe mund të kushtëzojnë rrebeshe të izoluara shiu me vetëtima dhe bubullimë kryesisht orëve të vonshme të pasdites. Temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Luginë dhe Mal…