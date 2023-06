Përgatitjet për formatin e ri të Botërorit të Klubeve, fituesi merr 100 milionë euro

Gjithnjë e më shumë po përflitet për formatin e ri të Kampionatit Botëror të Klubeve. Gjegjësisht, ideja është që gara të fillojë në qershor të vitit 2025 në SHBA dhe të marrin pjesë 32 ekipe.

Ende nuk ka të dhëna zyrtare, por në Cyrih prej vitesh po punojnë për projektin e iniciuar nga njeriu i parë i FIFA-s Gianni Infantino dhe Zvonimir Boban.

Fondi i çmimeve për edicionin premierë duhet të jetë rreth 2.5 miliardë euro, të cilat do të ndaheshin nga 32 klube. Në atë rast, kampioni i kompeticionit do të fitonte rreth 100 milionë euro, ashtu si fituesi i Ligës së Kampionëve, por për një periudhë shumë më të shkurtër.

Turneu do të zhvillohet sipas sistemit të Kampionatit Botëror, çdo të katërtin vit, ndërsa edicioni premierë i garës do të mbahet në SHBA në qershor 2025.

Do të marrin pjesë 32 skuadra, të cilat do të ndahen në 8 grupe dhe kalimin në fazën tjetër do ta fitojnë dy ekipet e para.

Evropa do të ketë 12 klube: katër fituesit e Champions League nga ’21, ’22, ’23 dhe ’24, dhe tetë me renditjen më të lartë në renditjen e UEFA-s, gjithashtu nga katër sezonet e fundit.

Për momentin, Chelsea, Real Madrid dhe Manchester City janë të sigurt, sepse ata fituan Ligën e Kampionëve në sezonet pas nesh. Falë vendosjes, Bayern Munich, PSG dhe Inter janë gjithashtu pothuajse të sigurt.

Sa i përket pesë vendeve të mbetura, do të luftojnë klubet e forta evropiane dhe tani për tani renditja e UEFA-s duket kështu: Benfica 49, Juventus 47, Porto 45, Borussia Dortmund 44, Barcelona 42.

Ideja duket e mirë dhe fitimprurëse, por nëse do të realizohet mbetet për t’u parë./Lajmi.net/