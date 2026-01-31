Përfundon votimi për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut
Përfundon procesi i votimit pro ose kundër dorëheqjes së Lumir Abdixhikut. KosovaPress merr vesh se vet Lumir Abdixhiku u deklarua para delegatëve se nuk do të marrë pjesë në votim. Delegatët e LDK-së tashmë kanë dhënë qëndrimet e tyre me votë dhe shumë shpejt pritet të shihet rezultati. Në rast se është votuar pro dorëheqjes…
Përfundon procesi i votimit pro ose kundër dorëheqjes së Lumir Abdixhikut.
KosovaPress merr vesh se vet Lumir Abdixhiku u deklarua para delegatëve se nuk do të marrë pjesë në votim.
Delegatët e LDK-së tashmë kanë dhënë qëndrimet e tyre me votë dhe shumë shpejt pritet të shihet rezultati.
Në rast se është votuar pro dorëheqjes së kryetarit, atëherë mund të merret parasysh kandidimi i Avdullah Hotit për të parin e partisë.