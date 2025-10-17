Përfundon verifikimi i votave në Mitrovicë –Tahiri 40 vota më shumë se Peci

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar plotësisht verifikimin e rezultateve zgjedhore të së dielës, në Mitrovicën Jugore. Nga rezultatet përfundimtare, Arian Tahiri, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës, prin me 47.91% ose 15,393 Vota. Pas tij është kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Faton Peci, me 47.78% ose 15,353 Vota. Ndryshe, pas pak pritet të fillojë numërimi…

Lajme

17/10/2025 18:07

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar plotësisht verifikimin e rezultateve zgjedhore të së dielës, në Mitrovicën Jugore.

Nga rezultatet përfundimtare, Arian Tahiri, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës, prin me 47.91% ose 15,393 Vota.

Pas tij është kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Faton Peci, me 47.78% ose 15,353 Vota.

Ndryshe, pas pak pritet të fillojë numërimi i fletëvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Valmir Elezi.

“Ju njoftoj se sot (e premte, 17 tetor 2025, ora 18:00) në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve fillon numërimi i fletëvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës për Zgjedhjet Lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale”, ka thënë ai.

